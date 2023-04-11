Başkan Çelik: “Amasya'mıza değer katacak çalışmalara personelimizle imza atacağız”

Bayram Çelik, “Güç ve gönül birlikteliğiyle şehrimize değer katacak pek çok çalışma gerçekleştireceğiz” dedi.

İtfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Çelik, “Amasya Belediyesi ailesi olarak Amasya'nın geleceğine değer katacak çalışmalara personelimizle birlikte imza atacağız. Elbette bu hizmet yolculuğunda en önemli pay, bu güçlü ailenin fertleri olan personelimize aittir. Hep birlikte, sağlam adımlarla şehrimize hizmet edeceğiz” diye konuştu.

MHP'den Amasya milletvekili adayı olan Mehmet Sarı'nın istifasının ardından görevi devralan Çelik, personelinin görüş ve isteklerini dinleyip istişarede bulundu.