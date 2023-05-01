Başkan Çelik, semt pazarında alışveriş yaptı

Bayram Çelik, semt pazarında alışveriş yaptı. Pazarcı esnafı kendilerini tercih ettiği teşekkür etti.

Bahçeleriçi semt pazarını dolaşıp evinin sebze ve meyve alışverişini gerçekleştiren Başkan Çelik, bereketli kazançlar dilediği pazarcı esnayla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven, “Alışverişini halk pazarından yaparak pazarcı esnafını tercih eden belediye başkanımıza tüm pazarcı esnafı adına teşekkür ederim” dedi. Güven, pazar alanı zemininin asfaltlanmasını sağlayan Belediye Başkanı Çelik'e şükranlarını sundu.