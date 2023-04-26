Başkan Çelik: “Serçoban mesire alanı sosyal yaşama renk kattı”

Bayram Çelik, Amasya Belediyesi'nin hummalı çalışmalar sonucu halkın hizmetine sunduğu Serçoban mesire alanının sosyal yaşama renk kattığını belirtti.

Piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden Başkan Çelik, “Doğayla iç içe olan ve 7'den 70'e her kesime hitap eden piknik alanımızda vatandaşlarımız, geleceğimizin teminatı yavrularımız temiz havada vakit geçiriyor” dedi.

İnsan odaklı hizmetlerin halk tarafından beğeniyle karşılık gördüğüne işaret eden Bayram Çelik, “Bu durum bizi daha da mutlu ediyor. Bu ve buna benzer piknik alanlarını daha yaygın hale getireceğiz. Tüm gayretimiz her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretmektir” şeklinde konuştu.

Serçoban türbesine de geçen Çelik, kabir başında dua etti.