Başkan Davulcu, Amasyalı voleybolculara verdiği sözü tuttu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Amasya'da S¸ehzadeler Voleybol Spor Kulübü sporcularına verdiği sözü tuttu.

Başkan Davulcu, Anadolu yıldızlarında c¸eyrek finalde olan S¸ehzadeler Voleybol Takımını ziyareti sırasında sporcuların isteği üzerine onlara FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçına Türkiye-İtalya maçını canlı izleme sözünü verdi. Başkan Hasan Davulcu, S¸ehzadeler Voleybol Spor Kulübü Bas¸kanı Hu¨seyin Davut, Kulu¨p Antreno¨rleri Bilal Gümüş, Seda Sontay, Mehmet Tansever ve tüm sporcularını Ankara'ya davet ederek onlara unutulmaz bir an yaşattı.

'Filenin Sultanları'nın İtalya'yla oynadığı maçı canlı izleyen sporcular, maç sonrasında sporcular ve teknik ekiple sohbet ettiler. Ayrıca Amasyalı sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile maç sonu bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu yaptığı açıklamada, “Amasya ziyaretimiz sırasında vermiş olduğumuz so¨zu¨mu¨zu¨ tuttuk. Akşam milli maçımızda sloganları sporcu kardeşlerimizle birlikte attık. Anadolu Yıldızlarında c¸eyrek finalde olan S¸ehzadeler Voleybol Takımı malumunuz yarı finallere hazırlanıyor. Onlara moral vermek amacıyla bugün, Kulüp Bas¸kanı Hu¨seyin Davut, Kulu¨p Antreno¨rleri Bilal Gümüş, Seda Sontay, Mehmet Tansever ve tüm sporcularımızı Ankara'ya 'Filenin Sultanları'nı canlı canlı izlemeye davet ettik. Sporcularımıza ligde go¨stermis¸ oldukları bas¸arılı tablodan ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, bas¸arılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar İtalya'yla oynadıkları maçı da 3-0 kazandı.