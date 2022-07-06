Başkan Köse: “Bayram alışverişinizi yerel esnaftan yapın”

Salgın sürecinde ayakta kalma mücadelesi veren yerel esnafların kent ekonomisinin can damarı olduğunu belirten İsa Köse, “Bayram alışverişlerimiz ile esnafımıza destek olalım. Bereketini beraberinde getiren Kurban Bayramı alışverişi ile Amasya'mızın yerel esnafımıza rahat bir nefes aldıralım” diye konuştu.

Köse, “Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nın Amasya'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine esenlikler getirmesini diliyorum. Halkımızın, esnafımızın bayramını yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.