Başkan Öztürk: “5 yılda canla başla çalıştık”

Seçim bürosunun açılışında söz alan Başkan Öztürk, “Eğer halkımız teveccüh ederlerse projelerimizle hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Taşova halkının ferasetine inanıyorum. 31 Mart mahalli idareler seçiminin ilçemiz ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Açılışa çok sayıda kişinin yanı sıra AK Parti Amasya Milletvekili Sayın Hasan Çilez, İl Başkanı Mehmet Ünek ile İlçe Başkanı Tekin Sobacı da katıldı.