Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla Taşova Belediyesi tarafından etkinlikler düzenlendi.

Taşova Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Sayar, Eğitimci-Yazar Yusuf Turan Günaydın ile Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda ”Akif'i Anlamak Çanakkale'yi Yaşamak” konulu bir söyleşi programı yapıldı. Programda konuşan Başkan Öztürk, “Akif'i anlamak, Çanakkale'yi yaşamaktır” ifadelerini kullandı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif yeterince anlaşılamıyor. Her şeyiyle kendisini vatan hizmetine adayan Akif anlaşılamadığı için ömrünün son 11 yılını çok sevdiği vatanından uzaklarda Mısır'da yaşadı. Âkif'i anlamak, koca bir medeniyetin çöküşünü derin acılar içerisinde görmektir. Akifi anlamak, Çanakkale'yi yaşamaktır. Çanakkale'de her şehitle şehit olmak, parçalanan cesetlerle parçalanıp yeniden toparlanmaktır. Akif'i anlamak, asımın nesli dediği nesil olup şartlar ne olursa olsun vatana, millete, namusa, dine, ilme, fenne ve teknolojiye sahip çıkmaktır” dedi.

Programın devamında Taşova Gençlik Merkezi'nce hazırlanan İstiklal Marşı videosu seyredildi. Eğitimci-Yazar Günaydın'ın biyografisi okunduktan sonra başlayan söyleşi ilgi ile izlendi.

Etkinliğe; Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.