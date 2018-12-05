Başkan Öztürk: “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak temel hedefimiz”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, kendilerine yetebilen bireyler olarak hayatlarını sürdürmek için gerekli olan her desteği sağlamak ‘sosyal devlet' olmanın önemli bir gereği olduğu kadar belediye olarak insan olmanın gereği olarak bizim de temel hedefimizdir” dedi.

İlçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Öztürk, “Engelli olmak asla utanılacak ya da saklanacak bir şey değil. Çünkü hepimizin herkesin bir anda engelli vatandaş olma ihtimali var. Bugün engelli vatandaşların sorunlarına kafa yormaz, ilgilenmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Yolda yürürken size çarpan bir araba, yemek yaparken gözlerinize sıçrayacak kızgın yağ, ilerleyen yaşınızla birlikte duymaz hale gelen kulaklarınız bir anda sizi engelli vatandaşların arasına katabilir” diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 9 milyon engellinin olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Engellilerimizin toplumsal hayata katılmalarını, daha iyi yaşam standartlarına kavuşmalarını, engelli vatandaşlarımızın da aramızda olacağı engelsiz bir dünya ile bu konudaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.