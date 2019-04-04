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Başkan Öztürk: “Hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 5 yıldır hizmet ettikleri hemşehrilerinin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini belirtti.


AK Parti'den 2.defa aday olup 31 Mart seçimlerinde yüzde 52'lik bir destekle yeniden başkan seçilen Bayram Öztürk, mazbatasını almasının ardından yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz 5 yıldan bugüne kadar ayrım yapmadan, 'şu partili, bu partili' diye ayrım yapmadan Taşovalının hizmetkarı olmuşsak bundan sonrada Taşovalı hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” dedi.


AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek de Öztürk'e başarılı hizmetlerinin devamını dilediler.

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