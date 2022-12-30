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Başkan Öztürk: “Her şey Taşova için”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Her şey birlikte güçlenen, büyüyen bir Taşova için” dedi.


Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kardeş belediyesi Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Öztürk, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i makamında ziyaret ederek “Taşova” için istişarelerde bulundu.


Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "İlçemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kıymetli başkanımıza, kardeş konukseverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Her şey birlikte güçlenen, büyüyen bir Taşova için!" ifadelerini kullandı.


Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Özübek de ziyarette hazır bulundu.

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