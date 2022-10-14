Başkan Öztürk, Milletvekili Yediyıldız'a Taşova'daki çalışmalarını anlattı

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçelerine gelen AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız'a Taşova'nın gelişimi için hayata geçirdikleri çalışmalar ve planladıkları projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

AK Parti Genel Merkezinin düzenlediği ‘2023'e doğru şehir buluşmaları' programı çerçevesinde esnafları dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Şener Yediyıldız'a ilçeleri hakkında bilgiler veren Başkan Öztürk, sanayi köprüsü ve kapalı pazar yerini hizmete sunduklarını belirtti.

Yeşilırmak kenarında oluşturacakları millet bahçesinin birinci etabının 2 ay içinde devreye gireceğine değinen Bayram Öztürk, fabrikaların faaliyete geçmesiyle büyük bir istihdam oluşturacak Taşova Organize Sanayi Bölgesinin kurulumuna yönelik çalışmaları da aktardı.

Milletvekili Yediyıldız, ziyaret anısına ilçeye özgü coğrafi işaretli çiçek bamyası ile yetiştirilen ürünlerden hediye eden Öztürk'e başarılar diledi.