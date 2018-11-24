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Başkan Öztürk, öğretmenleri yemekte konuk etti

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenleri yemekte konuk etti.


Kendisi de eğitimci olan Bayram Öztürk, “Kendileriyle göreve geldiğimiz ilk günden bu güne birlikte olmaya, her türlü yanlarında bulunup, katkı sunmaya gayret ettiğimiz eğitim camiamızın günlerini kutluyor, ebediyete irtihal etmiş olanlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz” dedi.


Öztürk, öğretmenlerin Türk milletinin geleceği olan çocukların cesur, bilgili, zeki ve çalışkan bireyler olarak yetiştirmek amacıyla üstlendikleri sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde yerine getireceklerine inancının tam olduğunu vurguladı.

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