Başkan Öztürk: "Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için çalışıyoruz"

Selden en çok etkilenen Sanayi Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Öztürk, belediye ekipleri olarak görevde olduklarını ve selin oluşturduğu olumsuz koşulları bir an önce iyileştirmek için gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisini paylaştı.

Taşova Belediyesi olarak sel baskınından etkilenen esnaf ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için tüm gayretimizle çalıştıklarının altını çizen Öztürk, "Çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüp kısa sürede selin etkilediği alanlarda normal yaşamın bir an önce devam etmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.