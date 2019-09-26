Başkan Öztürk: "Taşovamızı beraber yönetiyoruz"

Göreve başladığı günden bugüne neredeyse haftanın 7 günü hep halkın içerisinde olmaya özen gösteren Başkan Öztürk, belediye hizmetlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşla da her zaman bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyor. Başkan Öztürk, “Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını istek ve problemlerini dinliyoruz. Taşova için her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarımızın fikirlerine çok önem veriyoruz. Taşovamızı beraber yönetiyoruz. Ziyaretlerimiz daha iyi bir Taşova için devam edecek” dedi.