Başkan Öztürk: “Yaraları hep beraber saracağız”

Deprem bölgesini ziyaret eden Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Büyük Türkiye ailesi olarak, inşallah bu yaraları hep beraber saracağız" dedi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, beraberindeki personelleriyle birlikte Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti, istek ve ihtiyaçları konusunda yardımcı oldu. Başkan Öztürk, “Deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Malatya'dayız. İl ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte bizler de Taşova Belediyesi ekipleri olarak Malatya'yı ziyaret ettik. Tabii ki büyük bir felaket. Deprem bölgesine zaman zaman yapılan yardımlarla beraber bizler de vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek ve yardımcı olmak için Malatya'nın sokaklarındayız. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyor, geride kalanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz bir ve beraber, büyük Türkiye ailesi olarak, inşallah bu yaraları hep beraber saracak ve en kısa sürede bir yıl sonrada çok rahat bir ortamda hayatımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.