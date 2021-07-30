Başkan Sarı açıkladı: Yanan ormanlara 10 bin fidan desteği

Amasya Belediye Başkanı Akdeniz ve Ege'de yanan ormanların yeniden yeşillenmesi için 10 bin adet fidan desteği vereceklerini açıkladı.

Başkan Sarı, “Çıkan yangınlar yüreğimizi yakıyor. Devletimiz var gücü ile pek çok noktada başlayan orman yangınlarına müdahale ediyor. Hainlerce yakılan ormanların yeniden yeşertilmesi için vatan sevdalısı Amasyalılar adına 10 bin fidan bağışında bulunuyoruz. Vatan hainlerine inat ekip arkadaşlarımla birlikte bölgeye giderek bağışladığımız fidanlarımızı toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

Sarı, “Temennimiz en kısa zamanda yangınlar kontrol altına alınarak ormanlarımızın eski haline döndürülmesi. Bunun içinde ülke olarak birlik ve beraberlik yapma zamanıdır” şeklinde konuştu.