Başkan Sarı: “Amacımız mutlu ve güvenli bir Amasya”

yılında hayata geçirdiği projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Sarı, “Amacımız görev süremiz tamamlandığında kanunlara uygun bir şekilde kul hakkını gözeterek arkamızda mutlu ve güvenli bir şehir bırakmaktır” dedi.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarda hep şeffaflığı ön planda tuttuklarını ve Amasyalıların menfaatine olmayan hiç bir işin altına imza atmayacaklarını vurgulayan Mehmet Sarı, “Bulunduğumuz makamı hemşehrilerimizin mülkü olarak görüyorum. Benim arzum makam sevdasına kapılıp burada boş zaman geçirmek değil şehrimize faydalı hizmetlerde bulunmaktır. MHP Genel Başkanımız bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyden aldığımız emir doğrultusunda yol haritamızı belirledik. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile göreve geldiğimiz ilk gün makam kapısını söktürdük. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydası bulunandır' hadisi şerifine mazhar olmak için sizlere hayırlı işlerde faydalı olmak istiyorum” diye konuştu.

Akdağ suyunu şehre kazandırdıktan sonra suyu yüzde 50 ucuzlattıklarını, teleferik ve tramvay projeleri ile şehri turizm açısından ilerleteceklerini vurgulayan Sarı, “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Amasyalının menfaatine olmayan hiçbir işin altına imza atmadık bundan sonra da atmayacağız” şeklinde konuştu. Sarı, 3. Ligi hedefleyen Amasyaspor'un amacına ulaşması için desteğini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.