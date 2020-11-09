Başkan Sarı: “Atatürk dünyaya ışık tutan bir lider, gerçek bir devlet adamıdır”

Belediye Başkanı Sarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82'inci yıldönümünde şükran ve saygıyla yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir Komutan ve Lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Milletimiz, Ata'mızın mirası cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkmış, istikbali ve istiklalimizi korumuştur” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün “En Büyük Eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkarak fikirleri ışığında el birliği ile ülkeyi daha ileri seviyelere getirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Sarı, “Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça, bir milletin asla yok edilemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.