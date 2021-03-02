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Başkan Sarı: “Yeni İmar Revizyon Planı uygulamamız halkımızın istekleri doğrultusunda ilerleyecek”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Derbent, Koza ve Demetevler mahallelerini kapsayan yeni imar revizyon planının 2.

etabı konusunda vatandaşlarla bir araya geldi.


Başkan Sarı, “Yeni İmar Revizyon Planı uygulamamız halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda ilerleyecek” dedi.


Amasyalının menfaatine olmayan hiçbir işe imza atmayacağı sözünü hatırlatan Sarı, “Bu sözümün arkasındayım. Söz konusu bölgedeki imar planı çalışmaları, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda düzeltilerek Mart ayı meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanacak. Bizim sevdamız Amasya. Onlar neyi isterlerse biz o doğrultuda çalışmalarımıza yön vereceğiz” diye konuştu.

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