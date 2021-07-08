Başkan Sarı'dan muhtarlara aşılamaya destek çağrısı

Pirler Parkı Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Sarı, Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile birlikte aşının ve aşılanmanın önemini anlattı. Yaklaşmakta olan Kurban bayramında insanların eş, dost ve yakınlarıyla temas içinde olacaklarını düşünerek muhtarlara konunun önemi aktarıldı.

Aşılamanın Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük koruyucu bir özelliğinin olduğunu belirten Başkan Sarı, “Bizler Amasya Belediyesi olarak pandemi sürecini iyi idare ettiğimizi düşünüyoruz. Bu virüs belası son demlerini yaşamaktadır. Önümüzde de bir bayram var. İnsanlar sevdikleri ile bir arada olmak istiyor. Bizler hemşerilerimizin sağlığı için bir an önce kendilerini aşılanmaya davet ediyoruz. Aşılanmayı hızlandırmak için de burada muhtarlarımızdan destek istiyoruz. Her bir muhtarımız kendi mahallesinde aşılanmayan vatandaşları aşıya yönlendirirse bayramı gönül rahatlığı içinde geçiririz” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Nergiz ise, "Şehrimizde vaka sayıları yok denecek kadar az. Aşılanma sonucu hiç vaka görünmeyecektir ve bu şekilde el birliğiyle virüsün üstesinden geleceğiz. Bu konuda da muhtarlarımız bizim en büyük desteğimizdir. Hepimiz vatandaşlarımızın sağlığı için üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Amasya'mız bayramdan önce korona virüs tablosuna göre mavi renge dahil olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası Başkan Sarı ve muhtarlara aşıları yapıldı.