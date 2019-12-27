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Başkan Üçok: "1957. yerli otomobile talibiz"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İlçemizin kuruluş tarihinin 1957 yılı olması dolayısıyla üretim bandından inecek 1957.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İlçemizin kuruluş tarihinin 1957 yılı olması dolayısıyla üretim bandından inecek 1957. yerli otomobile talibiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim aracının tanıtım törenini heyecanla takip ettiklerini belirten Başkan Üçok, "İlçemizin kuruluş tarihinin 1957 yılı olması dolayısıyla üretim bandından inecek 1957. yerli otomobile talibiz" diye konuştu.


Türkiye'nin yarım kalan yerli otomobil hayalinin bugün gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Üçok, "Bugün Türkiye için bir milattır. 60 yıl önce ‘Devrim' ile başlayan uzun yıllardır ülkece hayalini kurduğumuz, yarım kalan hikayemiz ‘Türkiye'nin Otomobili' milletimizin huzuruna çıktı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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