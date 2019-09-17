Başkan Üçok: “Aşure, bir olmanın sembolüdür”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Aşure bir olmanın sembolüdür" dedi.

Suluova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen birlik, beraberlik ve sevginin sembolü olan Aşure etkinliğinde Salı Pazarındaki vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, geleneksel hale getirdiğimiz birlik, beraberlik ve sevginin sembolü olan Aşure etkinliğimizde Salı Pazarındaki vatandaşlarla bir araya gelerek aşure dağıttı. Öğle aşure ikramı etkinliğine Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı, Mahmut Aslan, Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı, ilçe protokolü, çok sayıda vatandaş ile STK temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok yaptığı açıklamada, “Mübarek Muharrem ayı içerisindeyiz. Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kabul edilir ve bu günde birçok hadise vuku bulmuştur. Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yunus'un balığın karnından çıktığı, Hz. Nuh'un tufandan kurtulduğu gün olarak kabul edilir. Aynı zamanda bizim İslam tarihimizde de acı bir günün adıdır. Hz. Hüseyin şehitlerin efendisi Kerbela'da Muharrem'in 10. gününde zalimce şehit edildi. Rabb'im şehadetini kabul eylesin, onunla birlikte tüm şehitlerimize rahmet, merhamet eylesin. Kıymetli hemşehrilerim, en çok bilinen ikramlardan bir tanesi aşure aşıdır veya aşure tatlısıdır. Hemen hemen İslam coğrafyasında yaygın bir şekilde ikram edilir. Aslında bir yönüyle de topluma bir mesaj verir. Birlik ve beraberliğin sembolüdür. Anadolu toplumunu da buna benzetmek mümkündür. Yaşadığımız cennet mekan Suluova'da kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan aklınıza gelebilecek her türlü insanı görmeniz mümkündür. Hatta farklı mezheplere mensup kardeşlerimizi de ilçemizde görmeniz mümkündür. Aslında biz hepimiz aşure gibiyiz. Aynı coğrafyada aynı topraklarda son derece saygılı ve sevgili bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, aramızdaki samimiyeti, bağlılığı arttırsın inşallah. Hep birlikte burada cem olduğumuz gibi Suluovamızın menfaatlerinde de hep birlikte emek verelim, alın teri dökelim" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, aşure etkinliği sonrasında Salı Pazarındaki esnaflara ve vatandaşlara ziyarette bulunarak, Muharrem aylarını tebrik ettik.