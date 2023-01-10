Başkan Üçok: “Basın demokrasinin temel unsurlarındandır”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Amasya genelindeki gazetecileri konuk eden Başkan Üçok, “Gazeteciler kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir” diye konuştu.

Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşmasının önemine işaret eden Fatih Üçok, “Millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumlulukla ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü`nü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim” şeklinde konuştu.