Başkan Üçok: “Bu sezon 50 kilometre sıcak asfalt yaptık”

Belediye Başkanı Fatih Üçok, “ İlçemizin yollarının konforunun artırılması, vatandaşlarımızın güvenli ulaşım imkânına kavuşması amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Asfaltsız yol kalmayıncaya kadar çalışmalara devam edeceğiz. Şu ana kadar 50 kilometre sıcak asfalt yaptık” dedi.

Üniversite kavşağından tren garına kadar olan bin 300 metrelik yolda çalışmaları sürdürdüklerine değinen Fatih Üçok, “Bu yolda aynı zamanda bisiklet yolu da olacak. Burada ilk defa mix malzemeyi taşı da serdik. Asfalt kalitemizi de bir tık yükseltmiş olduk. Üniversite kavşağımızdan tren garına kadar Atatürk Bulvarına alternatif kesintisiz bir bulvar oluşturuyoruz" diye konuştu.

Asfalt ekibindeki personeline tatlı ikramında bulunan Üçok, "Bu çalışmamızı da tamamladığımızda toplamda sezonda 50 kilometrelik asfaltı hemşehrilerimize sunmuş olacağız” diye konuştu.