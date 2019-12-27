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Başkan Üçok: “Çocuklarımızın duyarlılığı bizleri umutlandırıyor”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezlerinde Şehit Recep İnce Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini ağırladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın bu duyarlılığı bizleri umutlandırıyor" dedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezlerinde Şehit Recep İnce Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini ağırladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın bu duyarlılığı bizleri umutlandırıyor" dedi.


Barınakta öğrenci ve öğretmenlere eşlik eden Başkan Üçok, sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerle ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu ve insanların ilgisine ve sevgisine ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Üçok, “Bölgemizin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezi hayvansever hemşehrilerimizin ve özellikle öğrencilerimizin ziyaretçi akınına uğraması bizleri çok mutlu ediyor. Bugün de Şehit Recep İnce Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerimizi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde misafir ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hem barınağımızı gezdirdik hem de hayvan bakımı ve hayvan sahiplenme ile ilgili bilgiler verdik. Çocuklarımızın duyarlılığı bizleri umutlandırıyor” diye konuştu.


Ziyarette öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Belediye Başkanı Fatih Üçok, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, onlara hediye verdi.

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