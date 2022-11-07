Başkan Üçok engellilere yeni dernek binası yaptırıyor

Engelsiz yaşam parkının geçen sene hizmete sunulduğunu hatırlatan Başkan Üçok, “Engelli kardeşlerimize daha önce Yeni Şeker Camiimiz altında yer tahsis etmiştik. Şimdi ise onları parkımız içerisinde yer alan yeni dernek binalarına alacağız. Yeni dernek binası 110 metrekare içerisinde yönetici odası, toplantı salonu ve tuvaletlerden oluşacak. Yine engelli kardeşlerimiz parkımız ve bina içerisinde olmasını istedikleri ne varsa bizler ekleyeceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm engellilerin önündeki engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını vurgulayıp toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerine değinen Fatih Üçok, "Suluova Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutulmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız” diye konuştu.

Dernek başkanı Mehmet Semiz ve arkadaşları da sürekli yanlarında olan Üçok'a teşekkür ettiler.