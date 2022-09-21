Başkan Üçok oto galericiler sitesi esnafıyla buluştu

Başkan Üçok, bu konuyla ilgili oto galerici esnafıyla görüş alışverişinde bulundu.

Esnaflarla bir araya gelip mevcut sorunları karşılıklı konuşarak hep birlikte doğru kararlar almayı önemsediklerini belirten Başkan Üçok, “Amasya bölgesindeki ilk oto galericiler sitesini belediye olarak yapıp işletmeci esnaflarımıza kazandırarak sektörün önemli bir ihtiyacını karşıladık. Amacımız galerici esnafımızı tek çatı altında toplayarak daha modern ortamlarda hizmet vermelerini temin etmekti. Her esnafımıza 100 metrekare açık alan olmak üzere toplam 5 bin 500 metrekarelik alan üzerine iki blok halinde inşa ettiğimiz oto galericiler sitesi hizmeti neticesinde sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn ettik” diye konuştu.

Oto galericiler sitesi projesiyle şehir içindeki kaldırım işgallerinin de son bulduğunu hatırlatan Fatih Üçok, “17 işletmecimiz burada iş yeri sahibi oldu. Kendilerine hayırlı olsun ve bol kazançlar diliyorum. Ancak bu sitemiz doldu, büyütülmesi ve yeni işyeri talepleri var. Taleplere cevap vermek için burada ya da başka bir bölgede yeni iş yerleri yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Site esnafları da kendilerine modern koşullarda hizmet sunmayı sağlamaya çalışan Üçok'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.