Başkan Üçok: "Sağlıkçılarımız bir gün değil her gün övgüyü hak ediyor"

Suluova Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Üçok, hastanenin başhekimi Opr. Dr. Volkan Taşova'nın yanı sıra; hastane hekimleri ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Daha sonra başhekimlik makamında sağlık çalışanları ile bir görüşme gerçekleştiren Üçok, özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının değerlerinin bir kez daha anlaşıldığını, ülke olarak kendilerine çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Açıklamalarının devamında ise sağlıkçıların bir gün değil her gün övgüye değer olduğunu kaydeden Üçok, “Bir nefes sıhhat için fedakarca çalışan sağlık personelimizi ziyaret ettik. Tüm sağlık emekçileri için özel olarak yaptırdığımız hediyeleri sahiplerine ulaştırmak üzere Başhekimimize teslim ettik. Emekleri ve gayretleri için hemşehrilerimiz adına her birine ayrı ayı teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede en ön saflarda savaşan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.