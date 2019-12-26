İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Üçok: “Sokak hayvanlarını kısırlaştırıp aşılayıp yaşatıyoruz"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bölgemizin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ilçemize kazandıran belediyemiz, sokak hayvanlarının, muayenesi, sağlık taraması için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ederken, kısırlaştırıp, aşılayıp yaşatıyoruz" dedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bölgemizin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ilçemize kazandıran belediyemiz, sokak hayvanlarının, muayenesi, sağlık taraması için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ederken, kısırlaştırıp, aşılayıp yaşatıyoruz" dedi.


Başkan Üçok yaptığı açıklamada, “Kerimoğlu köyü mevkisinde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulan bölgenin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezini 09 Ağustos 2017 hizmete sunan belediyemiz, sokak hayvanlarının muayenesi, sağlık taraması ve kısırlaştırılması için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Hizmete sunulduğu günden bu zamana 404 köpeğin kısırlaştırıldığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde; hayvanların kuduz aşıları, anti parazit ilaçlamaları da veteriner hekim tarafından yapılıyor. Rehabilitasyon Merkezimize getirilen hayvanlar ilk kontrolün yapılmasının ardından durumu ağır yaralı olanlar hayvan nakil aracına konularak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine tedavisi yapılmak üzere yola çıkıyor. Tedavisi yapıldıktan sonra Rehabilitasyon Merkezimizde 15 gün gözetim altında tutulan hayvanlar alındıkları ortama geri bırakılıyor. Yine belediyemiz, hayvansever hemşehrilerimize sahiplendirme yaparak sokak hayvanlarına daha kaliteli bir hayata kavuşturuyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.