Başkan Üçok: "Sporcuların daima destekçisiyiz"

Mahmut Demir Spor Salonundaki antrenmanı izleyip antrenör Serdar Kılıç'tan bilgiler alan Başkan Üçok, sporcu ve takımların daima destekçisi olduklarını belirterek, “Gençlerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de öne çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Aynı zamanda bu tür etkinlikler kendilerini geliştirmek, sağlıklı kalma ve hayata daha donanımlı katılmalarına katkı sağlıyor” dedi.

Kulüp Başkanı Mustafa Çolak'ın desteğinden dolayı teşekkür ettiği Üçok, salonda antrenman yapan Çeltek Serhat Spor boks Takımı sporcularıyla da sohbet etti.