Başkan Üçok: “Suluova'mıza Ferhat gibi su getiriyoruz”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Ferhat gibi sert kayayı kırarak su hattına yol açıyoruz” dedi.

Köseoğlu köyü ve çevresindeki içme suyu kaynağından ilçe merkezine kadar olacak 25 kilometrelik hattın en zor bölgesinde iş makineleriyle çalışıldığına değinen Başkan Üçok, “Dağlık ve dik yamaç üzerinde Ferhat gibi sert kayayı kırarak su hattına yol açıyoruz. Adeta doğayla mücadele ediyoruz. Cenabı Hak çalışanlara güç kuvvet versin. Kaza, bela vermesin” diye konuştu.

İlçenin daha sağlıklı suya kavuşması için İller Bankası desteğiyle Havza - Eymir içme suyu isale hattı yenilenmesi çalışmasına da başladıklarına vurgu yapan Üçok, “550 günde teslim edilecek olan ihalemizin toplam bedeli 22 milyon 559 bin 325 TL artı KDV'dir. Rabbim çalışmalarımızı muvaffak eylesin” ifadelerini kullandı.