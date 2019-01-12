İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Üçok: “Suluova'yı daha güzel günlere taşıyacağız”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Bizler Suluova’ya hizmet sevdalısıyız.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Bizler Suluova'ya hizmet sevdalısıyız. Hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde omuz omuza ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız” dedi.


Halk pazarını dolaşıp çay içtiği esnaflarla sohbet eden Başkan Üçok, talepleri dinleyip çalışmalarını buna göre yürütüp çözümler ürettiklerini söyledi. Halka en iyi şekilde hizmet götürmek için projeler geliştirdiklerine değinen Fatih Üçok, “Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Tek hedefimiz Suluova'mıza hizmet etmektir. Bunun için gece ve gündüz demeden gayret ediyoruz” diye konuştu.


Üçok'un ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, teşkilat üyeleri Seyfullah Dikmen ve Mustafa Şen ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Şakir Korkmazer de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.