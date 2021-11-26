İhlas Haber Ajansı

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Başkan Üçok: “Tek hedefimiz istihdam sürsün, Suluova'mız büyüsün”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, tek hedeflerinin istihdamın sürmesi ve ilçenin ekonomik yönden büyümesi olduğunu belirtti.


Suluova Organize Sanayi Bölgesinde 4 bin metrekarelik bir alanda inşasına başlanan ankastre ürünleri imalatı yapılacak fabrika alanında incelemede bulunan Başkan Üçok, firma yetkilileriyle değerlendirmelerde bulundu.


Suluova OSB yönetim kurulu toplantısına da başkanlık eden Üçok, “Ülkemiz sanayisine katkı sağlamak, ekonomimize değer üretmek adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.


Toplantıda, Suluova OSB Başkanvekili Turgut Aksu da yer aldı.

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