Başkan Üçok: Tüm Suluova'yı kucaklayan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz”

Mesai arkadaşlarına hizmetleri için teşekkür eden Başkan Üçok, “Suluova'ya yaptığımız her hizmet, kazandırdığımız her proje, hizmete açtığımız her eserde sizlerin de emeği, desteği ve alın teri var. Doğudan batıya Suluova'nın tamamında tüm Suluova'yı kucaklayan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz” dedi.

İftar sofralarındaki birlik ve beraberliğimizi daim olmasını dileyen Fatih Üçok, “Biz, güçlü ve üretken bir ekibiz. Suluova'nın bugününü ve yarınını hep birlikte inşa ediyoruz. Suluova Belediyesi tüm çalışanları ile geniş ve güçlü bir ailedir. Suluova halkımıza ve bu şehirde yaşayan herkese en iyi şekilde hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Personeli ve aileleriyle de sohbet eden Üçok, “Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu. Programa Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.