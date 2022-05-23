Başkan Üçok: “Yeni yatırımlarla Suluova'mızdaki değişimi taçlandıracağız”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yeni yatırımlarla birlikte Suluova'mızdaki değişimi, dönüşümü taçlandırmış olacağız” dedi.

İlçede temaslarda bulunan AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ve beraberindeki parti yöneticilerine süren projeleri hakkında bilgiler veren Fatih Üçok, “Bütçesinin yüzde 50'lik kısmını yatırımlara ayıran bir belediyeyiz. 16 Milyon Euro bedelli atık su arıtma tesisi projesinin ihale aşamasına geldi. Millet Bahçesi ve Bilgi Evi yakında hizmete girecek” diye konuştu.

Çalışma arkadaşları olarak gördüğü personeliyle birlikte yaz dönemi çalışmaları öncesi kurban kesip dua eden Başkan Üçok, “Büyük projeler hayata geçiriyoruz. Çok güzel işler oldu. Alet yapar, el övünür. Bunların itici gücü sizsiniz. Cenab-ı Hak size güç kuvvet versin ve nazarlardan korusun” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Toto, planladıkları projeleri hakkında bilgiler veren Üçok'a teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.