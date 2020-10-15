Başkan Üçok'tan öğrencilere nasihatler

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4-6 yaş Şehzade Elif Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Kur'an kursu öğreticilerinden pandemi tedbirleri kapsamında başlayan yeni eğitim ve öğretim dönemindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Üçok, daha sonra sınıfları ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Uzun bir aranın ardından sınıflarına kavuşan minik öğrencilere başarılar dileyen Başkan Üçok, "İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde eğitim sürecini biraz daha dikkatli bir şekilde yaşayacağız. Ellerimizi sık sık yıkamaya, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen göstereceğiz. Ben de bugün sizleri ziyarete geldim. Çünkü öğretmenleriniz gibi bizler de sizi çok özledik" diye konuştu.

Başkan Üçok açıklamalarının devamında ise, "Suluova Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Şehzade Elif Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik yavrularımızı Müftümüz Süleyman Çoban ile birlikte ziyaret ettik. Eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla sınıflarına Televizyon desteğinde bulunduğumuz ve birlikte hoş vakit geçirdiğimiz yavrularımızın yüzlerindeki tebessümün daim olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Üçok, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.