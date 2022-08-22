İhlas Haber Ajansı

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Başkan Üçok'tan Rana ve Muhammed'e tekerlekli sandalye

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, minik Rana Yurteri (8) ve bedensel engelli Muhammed Kılıç’a (21) tekerlekli sandalye hediye etti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, minik Rana Yurteri (8) ve bedensel engelli Muhammed Kılıç'a (21) tekerlekli sandalye hediye etti. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Üçok, “Tedavisine destek olduğumuz 4 yaşındayken konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Rana kızımız ile 2 yaşındayken havale geçirerek yürüme yetisini kaybeden 21 yaşındaki evladımız Muhammed'e tekerlekli sandalyelerini hediye ettik. Bu mutluluk her şeye değer. Yüzlerinin güldüğünü görmek günümüzün bereketi oldu. Engelleri birlikte, sevgiyle aşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Suluova Belediyesi olarak engelli veya ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Üçok, "İhtiyaçlar doğrultusunda kapımızı çalarak bize ulaştıkları takdirde yapılabilecek tüm hizmetleri yapma gayreti içerisinde oluruz. Bu gün olduğu gibi bu günden sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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