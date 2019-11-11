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Başkan Üçok'tan umre yolcusu genç hafızlara ihram hediye

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, umre yapmak için kutsal topraklara gidecek olan Şehzadeler Kur’an Kursu hafızlarına ihram hediye etti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, umre yapmak için kutsal topraklara gidecek olan Şehzadeler Kur'an Kursu hafızlarına ihram hediye etti.


Hafızlık eğitimlerini tamamlayarak umreye gidecek Şehzadeler Kursu'nun 35 öğrencisinin sevinç ve heyecanına ortak olarak ihram ve terliklerini veren Belediye Başkanı Üçok, gençlerin nitelikli, yetkin ve ahlaklı yetişmeleri için gayret sarf ettiklerini belirterek, “Sizlere emek veren, sizleri yetiştiren değerli hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerden istirhamımız Kâbe-i Muazzama'yı gördüğünüzde bizler için ve ülkemizin yöneticileri için dua etmenizdir” dedi.


Başkan Üçok, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Şehzadeler Kuran Kursu görevlileri ve öğrenci velilerinin yer aldığı programda genç hafızlara hayırlı yolculuklar diledi.

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