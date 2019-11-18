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Başkan Üçok'tan vatandaşlara teşekkür

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Amasya Tanıtım Günleri’nde bizleri adeta memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Amasya Tanıtım Günleri'nde bizleri adeta memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.


İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 4 gün süren ‘Amasya Tanıtım Günleri'nde Suluova standının yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Üçok, standın gurbetteki Suluovalıların buluşma noktası olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Standı ziyaret eden konuklarla yakından ilgilenen Başkan Üçok, “4 gün boyunca binlerce ziyaretçimizi ağırladığımız Amasya Tanıtım Günleri'nde bizleri adeta memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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