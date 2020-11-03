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Başkan Üçok'un korona testi pozitif çıktı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, korona virüse(Kovid-19) yakalandı.


Suluova Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un korona virüs testinin pozitif çıktığı, tedavisine evde başlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.


Üçok'un, evde izole durumda olduğu aktarılan açıklamada, "Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, dualarınızı bekliyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka riayet edelim” denildi.

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