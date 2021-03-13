Başkan ve gençler İstiklal Marşı için buluştu

AK Parti Suluova Gençlik Kolları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anlamlı bir program düzenledi.

Pandemi kuralları çerçevesinde maske ve mesafe kuralları içerisinde düzenlenen programa Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Başkanı Mustafa Temel, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Yılmaz ve parti gençlik kollarında görevli onlarca genç katıldı.

Programa katılan Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümünde AK gençliğimiz ile Mehmet Akif Ersoy'u, istiklal ve istikbalimiz uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıp, İstiklal Marşımızı 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda gururla okuduk. Gençlerimize böyle anlamlı programı organize ettikleri için teşekkür ederim" dedi.

Programda AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir de birer konuşma yaptı.