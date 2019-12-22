Beden dersleri havuzda yap?l?yor, y?zme bilmeyen ??renci kalm?yor

?Y?zme bilmeyen kalmas?n? projesi Amasya'da ba?ar?yla devam ediyor. Gen?lik ve Spor Bakanl??? ?nc?l???nde ba?lat?lan Y?zme bilmeyen kalmas?n projesiyle Amasya'da binlerce ??renciye y?zme ??retiliyor. Bu proje ile ??rencilerin tamam?na, hem v?cut geli?imi, hem de psikolojik olarak insan sa?l???na onlarca faydas? bulunan y?zme sporu ??retilerek sa?l?kl? bir nesil yeti?tirilmesi hedefleniyor.

Amasya Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? Kadir K?l??, ?Gen?lik ve Spor Bakanl??? ile Milli E?itim Bakanl??? i? birli?iyle 81 ilde devam eden Y?zme Bilmeyen Kalmas?n Projesi kapsam?nda Amasya Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl???'ne ba?l? Y?zme Havuzunda ilkokul ??rencilerine y?zme ??retiliyor. Belirli periyotlar halinde bir ay boyunca beden derslerinde havuza getirilen ??renciler, burada uzman antren?rler e?li?inde hem beden derslerini bu havuzda i?liyor hem de y?zme ??reniyor. Cumhurba?kanl??? ?kinci 100 G?nl?k Eylem Plan? kapsam?nda ba?lat?lan projeyle, eylem plan?n?n sonuna kadar Amasya'daki b?t?n ?ocuklar?n kademeli olarak y?zme ??retilmesi hedefliyoruz. 2019-2020 e?itim ??retim d?neminde 8 bin gencimizin y?zme ??renmesini planlan?yoruz? diye konu?tu.