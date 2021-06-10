Belediye Başkanı Sarı: “Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 102. yıldönümünü gururla kutlayacağız”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 102. yıldönümünün kentte gururla kutlanacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi olan Amasya Tamimi'nin yurdun kurtuluşunun fikri felsefesi niteliği taşıdığını vurgulayan Başkan Sarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün duruşunu, 12 Haziran 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere kente geldiğinde karşılayan heyette bulunan Müftü Tevfik Efendi'nin ruhu ile Abdurrahman Kamil Efendi'nin kararlılığını taşımak arzusunda olduğunu söyledi.

Her yıl düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali programının korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilerek gerçekleştirileceğini belirten Başkan Sarı, konserler ve çeşitli etkinliklerle coşkuyu kent genelinde yaşatmak istediklerini ifade etti.