İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi

Amasya’da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Amasya'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi.


Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya Belediyesi Özel Halk otobüsleri dezenfekte edildi. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selim Keleş, “İlimizde genel ilaçlama kapsamında otobüslerimizi, toplu taşıma araçlarımızı biz duraklarımızı da yaptık. Şuan itibariyle otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Hijyenik bir ortam sağlamak için vatandaşlarımızın daha temiz bir toplu taşıma kullanması amacıyla biz bu bölgeleri, otobüsleri, toplu olan bütün yerleri ilaçlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, devam da ettireceğiz” dedi.


Korona virüse karşı önlemlerin artırılarak devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.