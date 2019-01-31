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Belediye pazarda bez çanta dağıttı

Amasya’da belediye tarafından pazar yerinde vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Amasya'da belediye tarafından pazar yerinde vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.


Amasya Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımızca gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımı yerine doğa dostu bez çanta kullanılmasına teşvik amacıyla pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta hediye edildi” ifadeleri yer aldı.


Pazarı dolaşan ekipler esnafa da bez çantalardan verdi.

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