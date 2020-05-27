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Belediyede fiziksel mesafeli bayramlaşma

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, geleneksel bayramlaşma programında belediyenin bütün birimlerinde görev yapan çalışma arkadaşları ile bayramlaştı.


Başkan Fatih Üçok, korona virüs tedbirleri nedeniyle fiziksel mesafe kuralını gözeterek belediye personeli ile bayramlaşırken aileleri ile mutlu ve sağlıklı bir bayram dileğinde bulundu.


Suluova Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Omuz omuza vererek ilçemize hizmet etmekten her zaman gurur duyduğum, çok kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Görev bilinciyle her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde olan kardeşlerim özellikle son aylardaki korona virüs ile mücadelemizde de vatandaşlarımız için hep ön safta koştular, hala koşmaya devam ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun inşallah” dedi.


Belediye Başkanı Fatih Üçok konuşmalarının devamında ise, “Başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslâm âleminin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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