Belediyeden öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle, Suluova Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul

ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

Suluova Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılında ders başı yapan 218 öğrencinin kıyafet, okul çantası ve tüm kırtasiye ihtiyacını karşıladı. Belediye daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda okula başlayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin öğrencilerine yapılan yardım velilere rahat nefes aldırdı. Kalemlik, resim defteri, çizgili defter, kareli defter, kurşun kalem, kırmızı kalem, cetvel kalemtıraş ve silginin yanı sıra okul çantaları ve kıyafetler öğrencilere eğitim yılının başında teslim edildi.

"Sosyal belediyecilik kapsamında çocuklar için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız" diyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun”

Belediye Başkanı Üçok, “Yeni eğitim-öğretim yılı tüm çocuklarımıza, gençlerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu eğitim, öğretim yılında da hedeflerinizi yakalamak için başarılı çalışmalarınızın artarak devam edeceği umuduyla; 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.