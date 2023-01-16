Belediyeden vatandaşa Çanakkale şehitliği ve Anıtkabir turu

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın şehre kazandırdığı otobüsle ilk olarak Gökmedrese Mahallesi'nden kadınlar büyük kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye gitti.

Şehit kanlarıyla sulanan toprakları her Türk vatandaşının görmesi gerektiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Hemşerilerimiz için aldığımız 50 kişi kapasiteli otobüsümüzle muhtarlıklarımız aracılığıyla talepte bulunan vatandaşlarımızı Çanakkale ve Anıtkabir'e göndereceğiz” dedi.

Çanakkale şehitliği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyaretler düzenlemeyi bir görev olarak düşündüğünü anlatan Başkan Sarı, “Vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabilmek için muhtarlıklar ve kurumlar üzerinden planlanıp, listelerin belediyemize iletilmesiyle başvuru sırasına göre otobüsümüz istisnasız tüm Amasyalıların hizmetinde olacak” diye konuştu.