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Besicilikte Amasya örnek oluyor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tekirdağ’dan gelen besicileri ağırladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tekirdağ'dan gelen besicileri ağırladı.


Vali Masatlı, ilçelerine kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle bilgi almak ve istişarelerde bulunmak için Amasya'ya gelen Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kurum amirleri, TSO üyeleri ve besicilerle bir araya geldi.


Örnek alınan Suluova'da yer alan Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB), büyükbaş hayvancılığın tüm süreçlerinin yapıldığı Türkiye'nin ilk tarıma dayalı ihtisas OSB'si olma özelliğiyle ekonomiye de katkı veriyor.


Türkiye'de 27 ilde 40 tarıma dayalı OSB projesi yürütülürken bunlardan 8'inin alt yapısı tamamlandı. Bu sanayi bölgeleri arasında Amasya Suluova Besi OSB, ilk ve en büyük olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu OSB, üretimden kesime, bakımdan pazarlamaya kadar hayvancılığa ilişkin bütün süreçleri tek noktada topluyor.

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