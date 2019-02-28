İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyin kanaması geçiren polisten acı haber

Tokat’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İlyas Çiftçi, memleketi Amasya’ya son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İlyas Çiftçi, memleketi Amasya'ya son yolculuğuna uğurlandı.


40 gündür tedavi altında olduğu Sivas'taki hastaneden Amasya'ya getirilen 45 yaşındaki Çiftçi için Amasya Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görev yapan evli ve 4 çocuk babası Çiftçi, Sultan Beyazıt Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığına defnedildi.


Cenazeye, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Müftü Abdulkadir Keşvelioğlu da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.